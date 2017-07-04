На Полтавщині випробовуватимуть роботу детективів

На території Миргорода та Миргородського району, в тому числі селища Ромодан, поліція проведе ряд заходів, спрямованих на превенцію злочинності та налагодження тісної взаємодії поліцейських детективів із працівниками інших галузевих підрозділів відомства. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.