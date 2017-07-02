На Полтавщині втретє перепоховали тіло 30-річного воїна, який загинув в Іловайському котлі

У Сергіївці Гадяцького району відбулося перепоховання Віктора Ілляшенка, полтавського бійця 93-ї механізованої бригади, який загинув три роки тому в Іловайському котлі.

Живим “коридором” зустрічали полеглого його земляки, повідомила журналістка з Гадяча Наталя Бондар.

Довгі роки батьки не вірили в загибель сина, але експертиза ДНК підтвердила його загибель.

Ілляшенко Віктор , 1984 року, народився в селі Краснознаменка, Гадяцького району. Загинув 29 серпня 2014 року в селі Побєда, Старобешівського району на Донеччині під час виходу з Іловайського котла та був тимчасово похований місцевими мешканцями у братській могилі у селі Побєда. Ексгумований 18 вересня 2014 р. пошуковцями Місії “Евакуація-200” (“Чорний тюльпан”)

Віктору назавжди залишиться 30-ть.