На Полтавщині розпочали виплату пенсій за липень

Учора в області розпочали виплату липневих пенсій. А станом на сьогодні органи Пенсійного фонду Полтавщини профінансували 18% від місячної потреби, яка становить 854,6 млн грн.

Таким чином, банківські установи і поштові відділення забезпечені готівкою для виплати пенсій по 5 та 7 липня відповідно. Пенсії представників силових структур профінансовані у повному обсязі.

Виплата пенсій здійснюватиметься за графіком до 25 липня.

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області