На Полтавщині поліцейські під час обшуку вилучили наркотики та зброю

На Полтавщині поліцейські під час обшуку вилучили коноплю та пістолет

Поліція Полтавщини У Лубнах з метою попередження та виявлення кримінальних правопорушень у сфері незаконного виробництва, зберігання та обігу наркотичних речовин поліцейськими на постійній основі проводяться профілактичні заходи на території міста та району. Про це повідомилана своїй сторінці у Facebook.

Так, правоохоронцями було отримано оперативну інформацію про те, що житель Лубенського району може зберігати за місцем свого проживання наркотичні речовини. За ухвалою суду за місцем мешкання 39-річного мешканця Лубенського району поліцейські провели санкціонований обшук.

Під час слідчої дії на земельній ділянці поблизу будинку правоохоронці виявили та вилучено 33 рослини, схожі на коноплю, а в одній із кімнат будинку – пістолет марки «Zoraki», споряджений кулями для гумового відстрілу. Чоловік зберігав його без передбаченого Законом дозволу.

Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження.



За даним фактом слідчими було відкрито кримінальне провадження.

