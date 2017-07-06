На Полтавщині, під час руху, загорілася вантажівка (ФОТО)

Учора о 15:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі сполученням Шишаки – Диканька, поблизу с. Самари, виникла пожежа у вантажному автомобілі.

Рятувальники негайно виїхали за вказаною адресою. Телефонував до вогнеборців водій автомобіля, який виявив пожежу під час руху і відразу намагався самотужки, за допомогою вогнегасника, ліквідувати її. До прибуття рятувальників чоловік від’єднав цистерну від вантажівки та відтягнув її на безпечну відстань.

Вогнем пошкоджено задні шасі автомобіля. Причину пожежі встановлюють. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.