На Полтавщині може подорожчати хліб

У регіоні прогнозують здорожчання буханки хліба до 12-17 гривень

Таку прогнозну ціну назвали експерти.

За словами місцевих аграріїв, цього року урожай зернових культур буде на 25 відсотків нижчий, ніж у минулому. Через це ціна буханки хліба може зрости до 12-17 грн.

Через погодні катаклізми цього року великі площі посівів довелося пересівати.

Щоб хоч якось компенсувати свої втрати, аграрії будуть змушені підняти ціну на реалізацію зерна. Закономірно, що і вартість хлібобулочних виробів зросте, повідомляє Рrozoro.info