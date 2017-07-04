На Полтавщині готуватимуть юнаків до служби в ВДВ

У Клубі юних десантників «Гвардія , що в Чутовому, почнуть готувати юнаків та дівчат, які планують вступати на факультет ВДВ Одеського університету та проходити службу у високомобільних десантних військах.

Про це повідомив керівник клубу Валентин Діброва.

За його словами нині таку ідею підтримує командування Високомобільних десантних Військ Збройних Сил України.

«У нас проходитимуть навчальні збори, де вихованці вивчатимуть військову справу. Навчатимуться юні десантники за спеціальними програмами. Крім цього оновлять і матеріально-технічну базу», – розповів Валентин Діброва.

Молодь загартовуватимуть як фізично, так і морально.

Чутівський клуб – це філія Полтавського клубі «гвардія», нині там тренуються 30 вихованців з Чутового та прилеглих сіл.