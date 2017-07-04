На Полтавщині горять торф’яники (ФОТО)

Учора та території Полтавської області виникло 2 торфові пожежі.

Так, о 11:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Ісківці Лохвицького району горять поверхневі поклади торфу. Вогнем було знищено поверхневі поклади торфу на площі 0,3 га. Збитки та причини пожежі наразі встановлюють. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.

Також о 14:20 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу с. Турбаї Глобинського району. За вказаною адресою негайно виїхав черговий караул 6-го Державного пожежно-рятувального посту. По прибутті виявилося, що горіння сухої трави розпочалося ще 1-го липня, але про неї рятувальну службу не повідомили. Тож на час прибуття підрозділу вогнем було охоплено близько 30 гектарів відкритої території. До гасіння залучали 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Після ліквідації поверхневого загорання рятувальники приступили до ліквідації займання торфових покладів на загальній площі 2 га.

Станом на 20:00 3-го липня ліквідовано пожежу на площі 0,5 га. Причина – необережне поводження з вогнем невідомої особи.

Сьогодні гасіння продовжують силами зведеного загону у складі 9 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у Полтавській області.