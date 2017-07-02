На Полтавщині – черговий спалах АЧС
На Полтавщині – черговий спалах АЧС
До Управління Держпродспоживслужби у Полтавській області надійшло повідомлення про гибель свиней у підсобному господарстві Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату, розташованого в селі Лісне Кобеляцького району.
За результатами аналізів, проведених Регіональною Державною лабораторією ветеринарної медицини в Полтавській області та випробувального центру Державного науково-дослідного інституту було встановлено та підтверджено наявність вірусу Африканської чуми свиней у поголів’я.
Про це повідомляє Управління цивільного захисту Полтавської ОДА.
Вчора, 1 липня, провели засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Надзвичайна ситуація, пов’язана з ензоотією місцевого рівня потребує карантинних заходів.
На засіданні держаної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кобеляцькій райдержадміністрації вирішили встановити зону захисту в межах адміністративно-територіального округу села Лісне Кобеляцького району в радіусі 3 км та зону нагляду в радіусі 10 км.
Період карантину – 40 діб.
Наразі проводяться підготовчі заходи щодо здійснення обліку свинопоголів’я, яке утримується в господарствах всіх форм власності в зоні захисту, яке буде евтаназоване безкровним методом. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяні 14 фахівців та 4 одиниці техніки.