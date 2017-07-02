На Оржиччині, Лубенщині і Гадяччині бушував ураган

За даними ДСНС в області, в Оржицькому районі відключено від електропостачання 17 населених пунктів та повалено близько 200 дерев.

У Лубенському районі внаслідок негоди відключено від електропостачання 13 населених пунктів та повалено близько 25 дерев.

Пошкоджено шиферні покрівлі 14 житлових будинків.

У Гадяцькому районі внаслідок негоди відключено від електропостачання 3 населені пункти.

Для відновлення електропостачання залучено 7 бригад ПАТ “Полтаваобленерго” в кількості 19-ти чоловік

До ліквідації наслідків негоди залучались 9 одиниць техніки та 36 чоловік особового складу 18-ї та 6-ї державних пожежно-рятувальних частин та 10-го Державного пожежно-рятувального посту.