На Котелевщины понад 300 людей хворіють на рідкісні захворювання

Всього в Котелевському районі зареєстровано 355 хворих на орфанні хвороби, з них 10 дітей.

Про це повідомила головний лікар КЗ «Котелевський Центр ПМСД» Світлана Безпалько.

Вона зазначила, що серед дитячого населення Котелевщини найчастіше зустрічаються ювенільний ревматоїдний артрит (3 дитини), онкологічні захворювання (3 дитини), вроджені аномалії головного мозку (3 дитини), фенілкетонурія (1 дитина).

Серед дорослих найпоширенішими орфанними хворобами є злоякісні новоутворення (328 хворих), хвороба Бехтерєва (9 хворих), системний червоний вовчак (6 хворих).

У 2017 році на лыки пыльговим категорыя надано коштів 261,95 тис.грн., в тому числі субвенція сільськими радами 66 тис.грн.

З квітня цього року поновлено 100 % забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит та хронічний мієлолейкоз за рахунок державного бюджету, що зняло напругу в забезпеченні лікарськими засобами осіб з орфанними хвороби. За 6 місяців 2017 року на лікування хворих з орфанними хворобами використано коштів місцевого бюджету – 33789,70 грн.; лікарськими засобами забезпечено 41 хворого.