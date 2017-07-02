На двох лубенчан впала цегляна стіна господарчої будівлі

1 липня ввечері до служби “101”надійшло повідомлення, що у с. Михнівці Лубенського району двоє чоловіків, 1985 та 1961 років народження, опинилися під завалами цегляної стіни господарчої будівлі.

Двоє лубенчан не могли самостійно вибратися з-під завалів господарчої будівлі.

За вказаною адресою було направлено три чоловіки особового складу та одиниця техніки 18-ї Державної-пожежно-рятувальної частини.

Бійці ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували потерпілих та передали працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до Лубенської міської лікарні.

Стан потерпілих – середньої тяжкості.