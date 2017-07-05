“На Донбасі бойовики грабують мирних жителів “, – розвідка
“На Донбасі бойовики грабують мирних жителів “, – розвідка
Російським окупаційним командуванням проводиться службове розслідування щодо діяльності командира та окремих посадових осіб 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, яка призвела до значних втрат особового складу розвідувальних підрозділів, повідомляє у Головному Управлінні розвідки на сторінці у facebook.
За останні два тижні безповоротні втрати в розвідувальній роті з’єднання склали близько третини особового складу. Для проведення розслідування командира бригади викликано до генерального штабу ЗС РФ. Начальника розвідки з’єднання відсторонено від виконання службових обов’язків.
У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ продовжує зростати кількість злочинів та протиправних дій щодо цивільного населення.
Два російські офіцери 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК з метою особистого збагачення здійснили збройне пограбування декількох помешкань цивільних осіб.
Під час ротаційних заходів підрозділів 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК здійснено збройний напад на бойову броньовану машину, в якій транспортувалось місячне грошове забезпечення підрозділів полку, що перебувають на передових позиціях. Для здійснення злочину використовувалась інша броньована бойова машина з прихованими розпізнавальними знаками. У результаті нападу кошти були викрадені, а водій і касир вбиті.