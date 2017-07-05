“На Донбасі бойовики грабують мирних жителів “, – розвідка

Російським окупаційним командуванням проводиться службове розслідування щодо діяльності командира та окремих посадових осіб 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, яка призвела до значних втрат особового складу розвідувальних підрозділів, повідомляє у Головному Управлінні розвідки на сторінці у facebook.

За останні два тижні безповоротні втрати в розвідувальній роті з’єднання склали близько третини особового складу. Для проведення розслідування командира бригади викликано до генерального штабу ЗС РФ. Начальника розвідки з’єднання відсторонено від виконання службових обов’язків.