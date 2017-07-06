На Чорнухинщині депутати схвалили районну Програму “Цукровий та нецукровий діабет на 2017 -2019 роки”

Днями у Чорнухинській районній раді відбулося пленарне засідання 20 сесії 7 скликання.

Участь у засіданні взяли голова райдержадміністрації Олег Ковган, заступник голови райдержадміністрації, депутат районної ради Владислав Бибик. Вела пленарне засідання голова районної ради Надія Кривчун.

Попередньо всі питання порядку денного сесії були розглянуті на спільному засіданні постійних комісій районної ради.

Обранці розглянули питання Про районну Програму «Цукровий та нецукровий діабет на 2017 -2019 роки». Головний лікар КЗ «Чорнухинська ЦРЛ» Самойлік К.М., який повідомив, що на даний час не вистачає коштів на придбання інсуліну. Раніше придбання інсуліновмісних препаратів повністю фінансувалося з державного бюджету. Тепер необхідно прийняти районну програму, щоб виділити кошти на ці препарати. Основною метою програми є своєчасне виявлення та лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації Валентина Лукашенко ознайомила присутніх із змінами до районного бюджету на 2017 рік.

Голова районної ради Надія Кривчун ознайомила присутніх із питанням «Про прийняття міжбюджетних трансфертів із бюджету Білоцерківської сільської ради Пирятинського району». Для придбання оргтехніки у Мокиївський НВК Білоцерківська сільська рада Пирятинського району передає міжбюджетні трансферти в сумі 20 тис. грн., оскільки діти із Пирятинського району навчаються у цьому навчальному закладі.



По всіх питаннях порядку денного прийнято відповідні рішення.