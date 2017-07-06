Миргородські курорти долучились до програми оздоровлення сімей учасників АТО (ФОТО)

Міський голова Сергій Соломаха зустрівсь з представниками обласної гілки влади, що відвідали Миргород з робочим візитом: головою Полтавської ОДА Валерієм Головком, головою Полтавської обласної ради Олександром Біленьким, директором Департаменту соціального захисту населення Людмилою Корнієнко.

Посадовці зустрілися та поспілкувалися з членами сімей загиблих учасників АТО, що оздоровлюються у санаторіях Миргорода. Про це повідомили у Миргородській міській раді.

Голова ОДА Валерій Головко наголошує, що нині на рівні держави для учасників АТО та членів їх родин запроваджено низку пільг і соціальних гарантій. Однак, розуміючи, що цього не достатньо, з метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та надання додаткових соціальних гарантій саме на місцевому рівні, Полтавська область одна з перших прийняла власну комплексну програму адаптації, оздоровлення та підтримки членів родин загиблих учасників АТО.

На реалізацію основних напрямків цієї програми з обласного бюджету в поточному році заклали майже 18 млн грн. Протягом 2015 – 2016 років 3623 учасники АТО та члени їх сімей пройшли оздоровлення, зокрема, у санаторіях та курортах Миргорода, Великої Багачки, Нових Санжар та Зінькова.

Голова обласної ради Олександр Біленький додає, що враховуючи спільну відповідальність за вирішення питань підняття рівня соціального захисту населення з 2016 році за рахунок коштів місцевих бюджетів членам сімей загиблих та зниклих безвісті учасників антитерористичної операції та воїнів-інтернаціоналістів вирішено питання оздоровлення дітей віком до 7 років загиблих учасників антитерористичної операції спільно з матерями та 50-відсоткова пільга з оплати житлово-комунальних послуг (додатково до державної 50- відсоткової пільги).