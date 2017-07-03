Мерам з Полтавщини вручили державні нагороди (ФОТО)

Асоціація міст України відзначила свій 25-річний ювілей. З цієї нагоди відбулися урочистості в Києві на НСК «Олімпійській».

Свої вітання головам українських міст, сіл та селищ висловили Президент України Петро Порошенко, віце-прем’єр міністр Геннадій Зубко, голова АМУ, київський міський голова Віталій Кличко, народні депутати.

Зокрема Петро Порошенко у своєму вітальному слові наголосив:

– Децентралізація – це гарантія унітарності, соборності нашої держави, недопущення федералізації. Це – найкраща протиотрута для привнесеної ззовні та дуже добре нагодованої російською пропагандою бацили смертоносного федералізму. Сильна громада – це сильна держава. Це зміцнює здатність України і проводити реформи, і – будемо казати відверто – витримати натиск агресора, забезпечити армії надійний тил, і зробити Вітчизну конкурентоздатною в глобальному вимірі.

На делегації були присутні представники усіх областей України. Міських голів, членів Асоціації міст України, нагородили державними відзнаками. Серед них – і полтавські голови. Зокрема Сергій Соломаха, миргородський міський голова, голова Полтавського регіонального відділення АМУ отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня; Галині Безносик – виконавчому директору Полтавського регіонального відділення АМУ та Віталію Малецькому, кременчуцькому міському голові, оголошено Подяку Кабінету Міністрів України; Володимир Кузьменко, решетилівський селищний голова, отримав іменний годинник від АМУ.

Полтавське регіональне відділення Асоціації міст України