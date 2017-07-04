Медики Полтавщини взяли участь у селекторній нараді Міністерства охорони здоров’я України

Щомісяця медики з усіх регіонів України збираються на селекторні наради, обговорити нагальні питання та обмінятись досвідом. Не обходиться жодне зібрання і без представників МОЗ. Цього разу селектор очолив заступник Міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк .

Селектор по впровадженню реформи щодо оптимізації медичний закладів охопив всю Україну. Участь у ній взяли профільні, сімейні та головні лікарі, а також директори Департаментів охорони здоров’я ОДА. За допомогою відеозв’язку вони мали можливість отримати роз’яснення з будь-якого питання від заступника Міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка.

— У Проведенні відео-нарад безліч переваг. Не покидаючи межі області ми постійно можемо бути на зв’язку з представниками МОЗ та фахівцями інших регіонів – обмінюватися та ділитися досвідом. Це дуже зручно, — наголосив Віктор Лисак, директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА.

До селектору МОЗ долучився і заступник голови Полтавської ОДА Олег Пругло. На його думку проводити такі наради дуже важливо:

— Останнім часом в сфері охорони здоров’я відбувається безліч змін та оновлень, за якими складно услідкувати. У медичних працівників виникає безліч питань, отримати відповіді на які фахівці можуть саме на таких нарадах.

Питання, які надходили до заступника міністра від учасників селектору, різні: що зміниться, чи стануть медичні послуги доступнішими та якіснішими. Зокрема фахівців з Полтавщини цікавило, як в майбутньому формуватимуться тарифи на платні послуги, адже тут є деякі складнощі.

— Раніше послуги затверджувалися на рівні Департаменту. Тобто Департамент для всієї області затверджував ціну, проходячи відповідну процедуру. А тепер кожен заклад має робити це самостійно. Тож якщо раніше до МОЗ надходило 25 заявок (по кожній з областей), то нині їх тисячі надходитиме, — зауважив Віктор Лисак.

Вартість медичних послуг може змінюватися декілька разів на рік. На це впливає безліч факторів: від зростання ціни на електропостачання до зростання рівня мінімальної заробітної плати.

— Через велику кількість заявок, що будуть надходити до МОЗ, процес узгодження нових тарифів може затягуватися на місяці. А це може призвести до збитковості медичних закладів. Адже до затвердження нових тарифів, надавати послуги вони повинні за старими цінами, — пояснив Олег Пругло.

Міністр охорони здоров’я Павло Ковтонюк пообіцяв уже найближчим часом надати відповідь на це питання.