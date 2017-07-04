Ляшко звільнив полтавського депутата з посади керівника фракції в облраді

Голова Радикальної партії Олег Ляшко звільнив депутата Руслана Рогова з посади голови фракції в Полтавській обласній раді. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

“Поліція затримала п’яним за кермом керівника фракції моєї партії у Полтавській облраді Руслана Рогова. Ганебне неподобство і самогубство! Хочеш випити – сиди вдома! А п’яний за кермом – потенційний убивця!!”, – написав Ляшко.

За його словами у партії всі мають дотримуватись залізної дисципліни і відповідальності: ” Тому вимагаю від нього скласти депутатський мандат”, – зазначив Олег Ляшко.