Легендарний Пак’яо зазнав сенсаційної поразки

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі легендарний філіппінець Менні Пак’яо зазнав сенсаційної поразки в бою з австралійцем Джеффом Хорном, поступившись йому одноголосним рішенням суддів. Про це повідомляє ringtv.com.

Поєдинок, який відбувся в неділю в Брісбені (Австралія), завершився перемогою 29-річного австралійця одноголосним рішенням суддів. Рахунок суддівських записок 117:111, 115:113, 115:113.