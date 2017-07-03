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Легендарний Пак’яо зазнав сенсаційної поразки

Легендарний Пак’яо зазнав сенсаційної поразки

Славетний філіппінський боксер Менні Пак’яо сенсаційно поступився австралійцю Джеффу Хорну

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі легендарний філіппінець Менні Пак’яо зазнав сенсаційної поразки в бою з австралійцем Джеффом Хорном, поступившись йому одноголосним рішенням суддів. Про це повідомляє ringtv.com.

Поєдинок, який відбувся в неділю в Брісбені (Австралія), завершився перемогою 29-річного австралійця одноголосним рішенням суддів. Рахунок суддівських записок 117:111, 115:113, 115:113.

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