Квіти до пам’ятника Мазепі та зустріч з медиками: нардеп Олег Ляшко відвідав Полтаву (ФОТО, ВІДЕО)
Квіти до пам’ятника Мазепі та зустріч з медиками: нардеп Олег Ляшко відвідав Полтаву (ФОТО, ВІДЕО)
Сьогодні народні депутати України Олег Ляшко та Ігор Мосійчук з робочим візитом перебувають на Полтавщині.
Вони відвідали фермерське господарство «Прісся», що в селі Олександрівка на Лубенщині та зустрілися з селянами. Обговорили питання підтримки тваринництва та виступили проти продажу землі.
Також взяли участь у пікеті підприємства «Лубнигаз».
А в обласному центрі поклали квіти до підніжжя пам’ятника Іванові Мазепі та зустрілися з Архієпископом Полтавським та Кременчуцьким владикою Федіром, відвідали Свято-Успенський собор.
Зустрілися народні обранці і з колективом Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського. Під час зустрічі, обговорили медичну реформу.
«Влада всі свої проблеми перекладає на кишені українців. Люди, які прийдуть у лікарні, повинні будуть заплатити за все самі. А де їм взяти гроші – зокрема, пенсіонерам, малозабезпеченим, дітям-сиротам, людям з інвалідністю? Медична реформа повинна забезпечувати доступність і якість послуг. Проте медреформа від уряду цієї мети не переслідує», – наголосив Ляшко.
Замість урядових ініціатив, його команда пропонує запровадити добровільне та обов’язкове медичне страхування. На думку політика, це вирішить проблеми у медичній сфері.
Також Ляшко вручив медикам подяки та квіти.
“Сьогодні Полтавщину відвідав голова нашої партії Олег Ляшко. Мета приїзду — поспілкуватися з людьми. У Лубнах він взяв участь у блокуванні підприємства “Лубнигаз”, власником якого є громадянин РФ. Позиція партії одна єдина для всіх — людина, яка займається бізнесом на території нашої держави, повинна мати один паспорт — України. На жаль, багато років росіяни скуповували в Україні найбільш прибуткові підприємства, і за два-три роки неможливо повернути їх у власність країни. Але ми маємо план реформ. Наш головний меседж – росіяни не повинні володіти українськими підприємствами”, – підсумував депутат Полтавської обласної ради Руслан Рогов.