Квіти до пам’ятника Мазепі та зустріч з медиками: нардеп Олег Ляшко відвідав Полтаву (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні народні депутати України Олег Ляшко та Ігор Мосійчук з робочим візитом перебувають на Полтавщині.

Вони відвідали фермерське господарство «Прісся», що в селі Олександрівка на Лубенщині та зустрілися з селянами. Обговорили питання підтримки тваринництва та виступили проти продажу землі.

Також взяли участь у пікеті підприємства «Лубнигаз».

А в обласному центрі поклали квіти до підніжжя пам’ятника Іванові Мазепі та зустрілися з Архієпископом Полтавським та Кременчуцьким владикою Федіром, відвідали Свято-Успенський собор.

Зустрілися народні обранці і з колективом Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського. Під час зустрічі, обговорили медичну реформу.

«Влада всі свої проблеми перекладає на кишені українців. Люди, які прийдуть у лікарні, повинні будуть заплатити за все самі. А де їм взяти гроші – зокрема, пенсіонерам, малозабезпеченим, дітям-сиротам, людям з інвалідністю? Медична реформа повинна забезпечувати доступність і якість послуг. Проте медреформа від уряду цієї мети не переслідує», – наголосив Ляшко.

Замість урядових ініціатив, його команда пропонує запровадити добровільне та обов’язкове медичне страхування. На думку політика, це вирішить проблеми у медичній сфері.

Також Ляшко вручив медикам подяки та квіти.