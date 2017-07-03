Кременчужан запрошують на фольклорні розваги Фольклорні розваги “На калину роса впала, в нас на вулиці Купала!”

6 липня 2017 року о 19.00 бібліотека-філія № 4 Кременчуцької міської ЦБС для дорослих проводить фольклорні розваги «На калину роса впала, в нас на вулиці Купала!», присвячені святкуванню Івана Купала.

міській раді.

На гостей свята чекають цікавий квест «Знайди цвіт папороті», розважальні ігри та вікторини, конкурс «Міс Купальська красуня». Для тих, хто бажає провести вечір активно і весело, ми пропонуємо купальський хоровод, повідомляють у

Яке ж свято Купала без віночків? Звісно, можна прийти у парк уже у вінку, але для всіх, хто не зміг приготувати цей купальський атрибут, буде можливість сплести його власноруч. Навіть, якщо ви цього ніколи не робили, не сумнівайтеся в успіху! Адже ми приготуємо для вас польові квіти і продемонструємо техніку плетіння.

Найвідоміший спосіб дізнатися про своє майбутнє або коханого та про життя взагалі – пустити на воду купальський віночок із запаленою на ньому свічкою. У вас буде чудова нагода це зробити, адже поруч з парком протікає мальовнича річка Кагамлик.

Спеціально до дня Купала в давнину виготовлялась лялька-опудало Марена, уквітчана вінками. Наш святковий вечір не виняток. Ми теж виготовили Марену і всіх бажаючих запам’ятати Івана Купала – 2017, запрошуємо сфотографуватися біля неї.

Раді будемо бачити вас на святі у вишиванках або з елементами українського національного одягу. Яскравих вражень додадуть українські пісні і запальні танцювальні номери у виконанні самодіяльних колективів нашого міста.