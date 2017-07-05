Кременчуцьку виховну колонію відвідали експерти Ради Європи та Європейського Союзу

Сьогодні державну установу «Кременчуцька виховна колонія» з робочим візитом відвідали експерти РЄ і ЄС Джон МакГакін (Ірландія) та Ольга Сандакова (Україна).

Візит відбувся в рамках участі колонії в Проекті Ради Європи і Європейського Союзу “Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні” на 2015-2017 роки.

Зустріч розпочалася із презентації персоналу колонії нового посібника «Сучасний в’язничний менеджмент». Джон МакГакін ознайомив співробітників з новими управлінськими підходами, розкрив поняття динамічної безпеки та її складових, наголосив на ролі кожного співробітника в даному напрямку. Присутні ознайомилися із методами та процедурами управління в’язницями на території Європи, які було відібрано та адаптовано для використання керівним персоналом української системи виконання покарань. Експерти більш детально вивчили процес впровадження в роботі виховної колонії інспекторів-наставників, поцікавилися у інспекторів особливостями їх роботи з вихованцями. Звернули додаткову увагу на досвід роботи персоналу в напрямку профілактики та попередження суїцидальних проявів серед засуджених.

Підводячи підсумки робочого візиту, експерти відмітили професіоналізм та кваліфікованість співробітників, наявність достатніх професійних навичок та вагомий внесок на користь усього українського суспільства.

Заступник начальника Кременчуцької виховної колонії Олена Удовицька