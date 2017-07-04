Інна Іщенко представила конкурс інвестиційних проектів «Горизонти Полтавщини» (ВІДЕО)

Сьогодні, під час прес-конференції в ОКІА “Новини Полтавщини”, директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Інна Іщенко представила майбутній конкурс інвестиційних проектів «Горизонти Полтавщини». Він є заходом цільової Програми сприяння залученню інвестицій, розвитку економічного співробітництва та формування позитивного іміджу Полтавської області на 2017 – 2020 роки.

Метою конкурсу є виявлення у Полтавській області перспективних інвестиційних проектів в пріоритетних галузях економіки для їх подальшого представлення потенційним українським та іноземним інвесторам.

Участь у конкурсі можуть взяти усі охочі: фізичні та юридичні особи підприємці, громадяни України, які мають власну оригінальну бізнес-ідею, реалізація або розвиток якої потребує залучення інвестиційних ресурсів та передбачає створення нових робочих місць, досягнення економічного ефекту. Участь є відкритою та безкоштовною.

Конкурс проводитимуть у два етапи. Перший етап передбачає збір та аналіз заявок-учасників, в яких попередньо сформована майбутня бізнес-ідея із створення нового або розширення діючого виробництва з метою подальшого отримання прибутку.

Після чого відберуть найкращі проекти, які перейдуть до другого етапу. У якому учасникам запропонують пройти навчання з оформлення та підготовки інвестиційних проектів, обрахунку окупності, фінансових зисків тощо.

— Навчання планується провести в рамках заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017 – 2020 роки, — зазначила Інна Іщенко.

Усі учасники другого туру отримають сертифікати про проходження навчання, а переможці конкурсу візьмуть участь в Міжнародному економічному форумі «Полтавщина: створюємо разом нові можливості», який відбудеться 12 жовтня. У рамках форуму, також планується урочисте нагородження переможців пам’ятними та цінними призами.

Інна Іщенко розповіла, що кращі проекти представлять під час виставки в рамках Форуму на відповідних експозиційних банерах та стендах. Тобто кожен переможець, крім відзнак, отримає різносторонню промоцію своєї ідеї, а саме: професійно оформлені перекладені англійською мовою буклети; поширення своїх проектів серед мережі міжнародних представництв України, дорадчого органу при Кабінеті Міністрів з супроводу інвестицій UkraineInvest, сайт обласної державної адміністрації та майбутній портал «Інвестуйте в Полтавщину».

— Орієнтовно планується розглянути проекти за різними галузевими напрямами, а саме: туризм, охорона здоров’я, освіта та наука, спорт, розваги, дозвілля, агропромисловий розвиток, інфраструктура та транспорт, альтернативна енергетика та енергоефективні технології, промислове виробництво. Також розглядатимуться заявки на start-up проекти, як окрема категорія, — продовжує Інна Іщенко.

Офіційно Конкурс оголосять протягом поточного тижня. Усю інформацію про нього розмістять на сайті облдержадміністрації та максимально розповсюдять в ЗМІ та інтернет-ресурсах.