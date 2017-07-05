“Ідея бюджету участі Полтавської області – унікальна. Її успішна реалізація залежить від усіх нас”, – Олександр Біленький

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький зустрівся з керівниками органів місцевого самоврядування Кобеляцького, Козельщинського та Новосанжарського районів області в рамках спільного засідання координаційних рад з питань місцевого самоврядування при головах районних рад, яке відбулося учора у Кобеляках.

Темою зустрічі стало впровадження обласної Програми «Бюджет участі Полтавської області на 2017-2020 роки», метою якої є розвиток партнерських відносин між територіальними громадами та органами місцевого самоврядування, комунікація з громадянами, їх залучення до бюджетних процесів, що проходять в області.

«Аналогів нашої обласної програми не існує ні в Україні, ні за кордоном. Людина, яка вболіває за свій населений пункт, вулицю, хоче поліпшити інфраструктуру території, умови проживання, – зазначив голова обласної ради, – тепер матиме можливість не тільки донести до органу влади свою ідею, а й зреалізувати її. При цьому автор повинен довести соціальну значимість свого проекту, заручитися підтримкою громадян та органу місцевого самоврядування, що гарантуватиме 50-відсоткову фінансову участь у реалізації проекту, в разі його перемоги», підкреслив Олександр Біленький.



За словами Олександра Біленького, перемога того чи іншого проекту значною мірою залежатиме від проведеної рекламної кампанії серед жителів області.

Наразі, на виконання рішення сесії, виконавчий апарат обласної ради розробив механізм реалізації цієї програми, на сайті обласної ради створена відповідна рубрика, в якій розміщено методичні матеріали. Значну допомогу потенційним авторам проектів мають надати й створені в районах області локальні групи.

«На Полтавщину, яка сьогодні впроваджує бюджет участі, дивляться інші області. Тому ми повинні усвідомлювати взяту на себе відповідальність та активно включитися в реалізацію цього масштабного проекту”, – наголосив Олександр Біленький.



З обласного бюджету на фінансування проектів-переможців бюджету участі в 2017 року буде спрямовано 2 млн грн. Очікується профінансувати близько 40 проектів. Проте – це лише перші кроки. Коли обласна рада розпочинала в 2010 році проведення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області, грантовий фонд конкурсу становив 269 тис. грн, у 2016 році він зріс до 14,6 млн грн.