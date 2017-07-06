Хворим на діабет на Чорнухинщині не вистачає інсуліну

Як повідомив головний лікар КЗ «Чорнухинська ЦРЛ» Самойлік К.М., нині в районі не вистачає коштів на придбання інсуліну.

Раніше закупівля інсулінових препаратів повністю фінансувалася з державного бюджету. Тепер необхідно прийняти районну програму, щоб виділити кошти на ці препарати. Основною метою програми є своєчасне виявлення та лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

Питання Про районну Програму «Цукровий та нецукровий діабет на 2017 -2019 роки розглянули на сесії у Чорнухинській районній раді, повідомили в Чорнухинській РДА.