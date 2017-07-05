ГО «Клуб «Електро-автосам» запрошує на електропробіг

ГО «Клуб «Електро-автосам» у період з 7 по 10 липня організовує четвертий пробіг електотропробіг саморобних, переобладнаних та заводських електромобілів.

У пробігу візьмуть участь близько 15 найрізноманітніших електромобілів. Маршрут пройде від Києва до Полтави.

Метою акції є популяризація електротранспорту та демонстрація робіт українських умільців електромобілібудування, а також звернення уваги суспільства до шанування пам’яті рятувальників МЧС, що загинули під час виконання службових обов’язків.

В рамках пробігу планується проведення демонстрації електромобілів та зарядних станцій.

План пробігу передбачає наступні зупинки: 8 липня, неділя 9 00 – 12 00 м. Полтава, перед Полтавським обласним музикально- драматичним театром ім. Гоголя (біля перехрестя вул. Соборності та вул. Гоголя), 12:10 – 12:40 публічна безкоштовна зарядна станція EV-net, (готель «Статус»).