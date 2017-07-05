Геннадій Зубко розказав про стан критичної інфраструктури Донбасу

«У Донецькій, Луганській областях склалася складна ситуація із станом критичної інфраструктури. Ідеться як про водогони і системи водовідведення, так і щодо мереж електро- та газопостачання, які перебувають під загрозою терористичних атак. Із січня 2017-го, після обстрілу Авдіївки, складаємо інфраструктурну карту Донбасу, де потрібно будувати резервні лінії із електро- і водопостачання». Про це повідомив в ефірі «5 каналу» Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

«Ми усвідомлюємо, що внаслідок обстрілів Ясинуватої і Донецької фільтрувальної станції існують загрози постачанню води для 300 тисяч абонентів. Існує загроза для Маріуполя, оскільки у місто постачається вода із Сіверського Дінця. Напрацьовуємо проекти, які дозволять побудувати резервні можливості для постачання води із навколишніх джерел», – зазначив міністр.

Він відзначив наявність екологічної небезпеки у районах тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. За його словами, ці питання неодноразово порушувалися перед представниками ЄС та Європарламенту.

«Нещодавно у рамках поїздки Ірини Геращенко із євродепутатами на територію Донбасу проведено спільне засідання екологічного штабу у Донецькій області. Українська сторона продемонструвала, що ми робимо для контролю ситуації і зменшення ризиків. Натомість через підтоплення шахт на окупованій частині існує екологічна загроза для нашої території. Вона зростатиме, якщо не вживати заходів», – підкреслив Геннадій Зубко. «Ми опрацювали власний план дій і наполягаємо на залученні міжнародних організацій для контролю екологічної ситуації з іншого боку. Маємо комплексно працювати у цьому напрямку, замість розмов про можливе відселення людей. Є загрози для інфраструктури у «сірій зоні», де відбуваються бойові дії. Якщо і надалі не виконуватимуться Мінські угоди, нам доведеться залучати резервні лінії із газо- та електропостачання, як це відбулося в Авдіївці», – підкреслив Геннадій Зубко.

Він наголосив, що необхідно забезпечити чітке виконання Мінських угод.

«Новий формат вирішення ситуації обговорювався під час візиту Президента Петра Порошенка до Франції. Ідеться не про зміну цих угод, які є основною маршрутною картою, а про підсилення або прискорення цих процесів. Для нас важливою є активність нових європейських лідерів у цьому питанні. Не важливо, яка буде нова формула або прискорювачі. Головне – небайдужість до ситуації в Україні, яка захищає європейські цінності і демократичні інститути», – зауважив Геннадій Зубко.

Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України