Фінансування та обладнання будинків лічильниками, – як на Полтавщині готуються до нового опалювального сезону

Сьогодні, під головуванням заступника голови Полтавської ОДА Олега Пругла, відбулося засідання обласної координаційної ради з контролю за виконанням заходів з підготовки народного господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 року.

Наразі усі комунальні господарства області розпочали підготовку теплової мережі та котельні пункти до чергового опалювального сезону.

За словами фахівців, цьогорічна підготовка суттєво відрізняється від попередніх, через різке зниження обсягів фінансування.

– В області є заборгованість по пільговим субсидіям, що негативно впливає на роботу наших комунальних підприємств. Вони фактично стають заручниками ситуації. На сьогодні, через борг у 151 млн грн за газ, ПОКВПТГ “Полтавтеплоенерго” відключають від газопостачання. Чекаємо сесії ВР, яка у другому читанні має прийняти відповідні зміни до бюджету. І збільшити асигнування на пільги і субсидії, що дасть можливість закрити борги, – розповів Олег Пругло.

– Традиційно із закінченням опалювального сезону, ми починаємо готуватися до наступного. Поточний рік не є виключенням. На жаль, він суттєво відрізняється від попередніх років, через різке зниження обсягів фінансування та різке падіння наших можливостей. За 6 місяців ПОКВПТГ “Полтаватеплоенерго” за всіма видами платежів отримало надходжень від споживачів у сумі 615 млн грн. З цього значного фінансового ресурсу на забезпечення виробничої діяльності, на проведення робіт з модернізації та реконструкції, ми витратили ледь більше 1%. Ці 8 млн грн — копійки. З таким фінансуванням ми не можемо впевнено гарантувати ні своєчасний початок опалювального сезону, ні належне його проходження, – сказав генеральний директор ПОКВПТГ “Полтаватеплоенерго” Володимир Чернявський.

За його словами, причина такого стану багатьох підприємств полягає в тому, що держава вже 5 місяців поспіль не виконує свої зобов’язання у частині своєчасного і повного фінансування видатків на субсидії.

– Наші споживачі, які отримують субсидії, а їх майже 50%, не сплачують нам за споживчі послуги. Натомість, держава взяла на себе зобов’язання розрахуватись за них. І, наразі, свої зобов’язання не виконує. Пільгова та субсидійна заборгованість тягнеться з лютого місяця, загальна сума боргу перевищує 53 млн грн, – продовжує Чернявський. – Наслідком цієї ситуації, стало те, що ми недоотримали на власні потреби значні кошти, які могли б використати на підготовку до опалювального сезону. Мало того, аби забезпечити виплату заробітної плати персоналу, ми змушені залучати кредитні кошти, і на сьогодні ми винні банкам 145 млн грн”.

Подібна ситуація склалася і в багатьох регіональних підприємствах області.

Існує в області і проблема обладнання багатоквартирних будинків тепловими лічильниками. Тож, заступник голови Полтавської ОДА Олег Пругло надав відповідні доручення, аби якнайшвидше вирішити дані питання.