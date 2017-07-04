Єврейське кладовище в Полтаві містить унікальні пам’ятки

Найперша картографічне позначення місцезнаходження єврейського кладовища є на планах Полтави тисяча вісімсот сімдесят сім і 1906 років.

На цих планах, на північній околиці, за межами міста, показано невеликий квартал, який позначений як Єврейське кладовище. Площа його становила 3,5 десятини (3,8 га). Дорога до кладовища вела від вулиці Фабріканської (Балакіна), вниз по вулиці Заводській (нині Панфілова) по південному схилу Павленківського яру.

Як повідомляє спільнота Гуляй Полтава Документально час відкриття цвинтаря не встановлено, але в довоєнний час люди бачили надгробні плити з датою 1820 року

Нині від стародавнього єврейського кладовища залишилися лічені одиниці поховань та перекинутих пам’ятників і плит. Влітку 1994 року на території кладовища виявили унікальні пам’ятки. Серед поховань знаходиться гранітна плита значних розмірів, заросла травою і покрита пилом.

Друга знахідка – залишок надгробного пам’ятника з могили відомого до революції великого Полтавського заводчика, мецената і громадського діяча Давида Мойсейовича Молдавського