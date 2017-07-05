Екоінспекція запрошує активістів допомагати ловити браконьєрів, – Вадим Осипенко

4 липня на профільній нараді розглянули питання зариблення Ворскли та розробили кроки по боротьбі з браконьєрами.

У вівторок, за ініціативи заступника голови Полтавської ОДА Романа Товстого, відбулася нарада на тему «Зариблення Ворскли». Начальник Управління Держрибагентства в Полтавській області Оксана Кулинич розповіла про ситуацію щодо кількості риби в водоймах Полтавщини. Особливу увагу агентство приділяє зарибленню. На прикладі Кременчуцького водосховища, найбільшого в області, вона розповіла про наявний ситуацію:

— На водосховищі 52 плавзасоби здійснюють промисловий вилов. Власник кожного цієї весни придбав і запустив 100 кг риби. Запуск мальків проходив під контролем органів рибоохорони.

Оксана Анатоліївна зазначила, що, зважаючи на розмір водосховища, запущеної кількості мальків недостатньо. Але держава не фінансує зариблення, а громадяни запускають рибу за власним бажанням. Тому управління, разом з Інститутом рибного господарства, розробило спеціальну Програму. Зараз вона на розгляді в Департаменті агропромислового розвитку.

Недостатня кількість мальків, що запускають у водойми — це лише одна сторона проблеми. Інша — контроль того, як виловлюють рибу. Не всі відповідально ставляться до вилову: дехто рибалить в нерест або використовує сітки та електровудки.

Вадим Осипенко поділився проблемою, з якою стикається очолювана ним Екологічна інспекція в Полтавській області:

— Наша найбільша біда — це брак кадрів. Ми не встигаємо в нерестовий період контролювати усе, що відбувається. Коли виникають питання по зарибленню, то ми натикаємось на те, що немає людей.

Щоб відрегулювати це питання, інспекція звертається до громадян, залучаючи їх до співпраці. Громадські інспектори — це люди, які зацікавлені, щоб риба була у водоймах не тільки сьогодні, але й завтра. Еконінспекція постійно приймає до себе таких працівників, консультує їх та навчає.

Державні інспектори більше уваги приділяють контролю за роботою великих підприємств. А громадські інспектори можуть допомагати, звертаючи увагу на громадян, котрі порушують законодавство. Більшість порушень відбувається ненавмисно, через брак знань чи інформації: букети з пролісків, риболовля в період нересту чи полювання в період тиші. Тому громадські інспектори — це, в першу чергу, ті, хто добре знає закони.

Два тижні тому в інспекції проводили семінар для громадських інспекторів. Розглядали правила роботи з порушниками: правопорушення, які можуть скоїти громадяни, види покарань та порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. Громадські інспектори, під керівництвом державного інспектора, складали протоколи за зразками.

Громадські активісти, присутні на зустрічі, підтримали ідею про співпрацю. Активіст Ярослав Журавель зазначив, що проблеми в природоохоронній сфері є різні:

— Два основні фактори, які шкодять нормальному відтворенню риби в річках і водосховищах — це браконьєрство і неконтрольовані скиди води. За даними науковців НАУ, ситуація в річках катастрофічна. Тому чим більше людей докладає зусиль, тим краще.

Роман Товстий, у свою чергу, наголосив, що ідея зарибнення річок актуальна як зараз, так і для майбутнього. Окрім відтворення популяції риби у водоймах області, важливою є боротьба із браконьєрством. Щоб проголошене не залишилось словами, потрібно працювати.