До уваги фізичних осіб – платників транспортного податку

Головне управління ДФС у Полтавській області нагадує, що згідно з п.п.267.1.1 п.267.1 ст.267 розділу ХІІ «Податок на майно» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками транспортного податку (далі – податок) є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п.п.267.2.1 п.267.2 ст.267 ПКУ є об’єктами оподаткування.

Підпунктом 267.2.1 п.267.2 ст.267 ПКУ визначено, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Звертаємо увагу, що статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України» від 21.12.2016 №1801-VIII із змінами у 2017 році з 1 січня установлена мінімальна заробітна плата у місячному розмірі 3 200 грн.

Таким чином, у 2017 році об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 1 млн. 200 тис. гривень.

Згідно з п.п.267.6.1 п.267.6 ст.267 розділу ХІІ ПКУ обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

Підпунктом 267.6.2 п. 267.6 ст. 267 ПКУ встановлено, що податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (роком).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо :

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування (п.п.267.6.10 п.267.6 ст.267 ПКУ).

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування (п.п.267.7.1 п.267.7 ст.267 ПКУ).

Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (п.п.267.8.1 п.167.8 ст.267 ПКУ).

Чинним законодавством надання до контролюючого органу податкової декларації з транспортного податку для фізичних осіб не передбачено.

Головне управління ДФС у Полтавській області