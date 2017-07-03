Для вихованців Кременчуцької виховної колонії розпочавсь курс занять з англійської мови

У суботу для вихованців державної установи «Кременчуцька виховна колонія» розпочався курс занять з англійської мови.

До викладання уроків для хлопців запросили волонтера з Швейцарської школи LEYSIN AMERICAN SCHOOL Єлізавету Бородиню. Курс орієнтований на місяць та на живе використання англійської.

Головним для вихованців стане навчитися розуміти і будувати базові мовні конструкції і вживати базову найуживанішу лексику. Дівчина відразу захопила увагу юнаків та зацікавила до нових знань. Під час першої зустрічі вихованці навчалися представляти себе, розповідати про свої нахили, згадали назви кольорів та цифри. Юнаки отримали домашнє завдання і вже з нетерпінням чекають наступної зустрічі з Єлізаветою.

«Курс надасть можливість хлопцям практикувати свої навички, взаємодіяти один з одним, поліпшити рівень англійської мови, що стане в нагоді кожному після звільнення», – зазначив начальник колонії Юрій Величко.

Заступник начальника Кременчуцької виховної колонії Олена Удовицька