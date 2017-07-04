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Для КП «ШРБУ» придбали новий сучасний навантажувач та самоскид (ФОТО)

Для КП «ШРБУ» придбали новий сучасний навантажувач та самоскид (ФОТО)

Необхідно продовжувати оновлення техніки комунального підприємства з метою підвищення якості  і швидкості виконання ремонтів міських доріг. На цьому наголошували міський голова Віталій Малецький та народний депутат України Юрій Шаповалов, оглядаючи автопарк КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління».

Керівник ШРБУ Валерій Кірєєв продемонстрував їм нову техніку (самоскид МАЗ вантажопідйомністю  22 тонни з гідравлічним відвалом для прибирання снігу та навантажувач XCMG-STM, китайського виробництва, аналог JCB), нещодавно придбану за кошти міського бюджету. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Міський голова Віталій Малецький був вражений можливостями нової техніки та зазначив, що і самоскид, і навантажувач можна буде використовувати не тільки для обслуговування асфальтобетонної дільниці, а й у зимовий період при розчищенні міста від снігу.
Народний депутат України Юрій Шаповалов підкреслив, що нова техніка, придбана для ШРБУ нічим не поступається тій, яка працює у столиці України. На його думку, необхідно продовжувати оновлення  автомобільного парку комунального підприємства, щоб вийти на новий більш якісний рівень роботи.
Віталій Малецький зазначив, що для КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» необхідно також закупити ще нові  вантажні автомобілі, нову сучасну асфальтоукладну машину та фрезу під неї неї.
«Потрібно формувати нову повноцінну бригаду, що зможе працювати паралельно з тими, які є в ШРБУ, щоб виконувати роботи одночасно в кількох районах міста», – підкреслив  міський голова.

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