Держгеокадастр передав учасникам АТО понад 12 тисяч земельних ділянок загальною площею 16,86 тис. га

Це на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За перше півріччя 2017 року від учасників АТО до органів Держгеокадастру надійшло 36 573 заяви на отримання у власність земельних ділянок. За цей час військовослужбовцям надали дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 26 325 земельних ділянок загальною площею 38,57 тис. га, тобто задоволено 71,9% поданих заяв. Решта заяв знаходиться на опрацюванні.

Фактично у власність за 6 місяців 2017 року учасники АТО отримали 12 189 земельних ділянок загальною площею 16,86 тис. гектарів.

За аналогічний період 2016 року у власність військовослужбовцям надано 10 775 земельних ділянок загальною площею 12,92 тис. гектарів.

Тобто у 2017 році показники зросли на 11% та 23% відповідно.

За шість місяців 2017 року найбільше ділянок учасникам АТО було передано у Кіровоградській (1 390 ділянок), у Вінницькій (1 205) та у Київській (1 176) областях.

Держгеокадастр прогнозує незначне зниження темпів передачі земельних ділянок учасникам АТО та іншим категоріям громадян у третьому кварталі поточного року в зв’язку із запровадженням нових правил управління сільгоспземлями, що перебувають у державній власності. Згідно із Стратегією раціонального управління землями сільськогосподарського призначення державної власності, яка була ухвалена Урядом 7 червня, встановлено паритет між площею земель, переданих у користування на відкритих аукціонах у попередньому періоді та площею землі, що передається безоплатно у співвідношенні 1:0,25. Відновлення динаміки очікується в четвертому кварталі поточного року.

Довідково:

З липня 2014 року (з моменту запровадження ініціативи щодо забезпечення землею) і станом на 29 червня 2017 року учасники АТО подали до органів Держгеокадастру понад 168 тисяч заяв на отримання ділянок. За результатами розгляду звернень землевпорядники надали військовим майже 131 тис. дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення землі, що становить 78% від кількості поданих заяв. На сьогодні військовослужбовці оформили у власність понад 54 тис. земельних ділянок площею майже 65 тис. гектарів.

З моменту запровадження ініціативи найбільше ділянок учасникам АТО було передано у Київській (5 820 ділянок), у Кіровоградській (5 684) та у Хмельницькій (4 859) областях.

Для порівняння, за цей же період до органів місцевого самоврядування подано 89 653 заяви на отримання земельних ділянок. Військовослужбовцям надано дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 40 908 земельних ділянок загальною площею 13,9 тис. га, що становить 45% від кількості поданих заяв. На сьогодні органами місцевого самоврядування передано у власність учасникам АТО 16 266 земельних ділянок загальною площею 4,8 тис. гектарів.

Прес-служба Держгеокадастру