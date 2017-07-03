Через ремонт вуличного освітлення на перехресті вулиць Героїв Крут та Тунельної обмежать рух

Обмеження діятиме 3 дні.

З 18 по 20 липня 9 : 00 до 12:00 перекриють рух транспорту на перехресті вулиць Героїв Крут та Тунельної у Полтаві у зв’язку з проведенням робіт по ремонту зовнішнього освітлення.

Про це повідомили в Полтавській міській раді.

На місці ремонтних робіт встановлять дорожні знаки, забезпечать об’їзд транспорту та безпечні умови руху пішоходів.

Після закінчення робіт відновлять порушені об’єкти благоустрою у повному обсязі та рух транспорту і пішоходів.