Архітектурно-містобудівна рада Полтавщини розглянула проекти планування територій районів

Учора відбулося засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Полтавської облдержадміністрації. Проектні організації представили власне бачення планування та забудови районів області.

Учасники по черзі демонстрували розроблені проекти планування окремих територій Миргородського, Кременчуцького, Котелевського та Кобеляцького районів. Пояснювали нюанси, приймали зауваження, відповідали на запитання.

Вього представили шість проектів, з них два генеральних плани. У обговоренні брали участь фахівці-архітектори та експерти суміжних управлінь і структурних підрозділів — екологи, представники санепідемстанції, державної служби надзвичайних ситуацій, органів охорони культурної спадщини, громадських організацій та Громадської ради при ОДА.

Містобудівну документацію презентували й фахівці підприємства «Полтава-екосервіс». Вони представили на розгляд проект «Генеральний план с. Кіндрівка Ялинцівської сільради Кременчуцького району Полтавської області», детальний план частини території по вулиці Шкільна в селі Ялинці та детальний план території вулиці Київської в селі Недогарки Кременчуцького району.

— Головне завдання — визначення територій, їхньої функціонально-планувальної структури, функціонального зонування для містобудівного використання, — говорить архітектор проектної організації ТОВ «Полтава-екосервіс» Лариса Бородич.

Генеральний план — це головний документ населеного пункту, який визначає основні засади його функціонально-планувального розвитку. Це свого роду закон для розбудови будь-якого міста, села, селища на довгу-довгу перспективу. Він не має строку давності.

Розробника містобудівної документації визначає замовник. У даному випадку, Ялинцівська і Недогарківська сільські ради. Підприємство «Полтава-екосервіс» знайшлося невипадково, адже попередньо вони розробляли детальний план у Недогарках, генплан селак Пухальщина, що поряд з Кіндрівкою. Розробленими проектами сільрада була задоволена, і доручила розробку наступних.

— На кожній містобудівній раді фахівці дають свої зауваження. З рештою, які б розробники не були професійні, вони не можуть усе передбачити й урахувати, — говорить Лариса Бородич. — Саме цим ради й цінні, коли є погляд зі сторони, і всі недоліки — на долоні. Пожежники, екологи, управління містобудування і архітектури — усі служби зробили слушні зауваження.

Після надання протоколу засідання ради та допрацьовування проекту з урахуванням зауважень і побажань, документацію віддадуть замовнику. Сільська рада визначить, чи були виправлені недоліки. Якщо проекти влаштовують, сільради затвердять їх на своїх сесіях.

— Специфіка містобудування в тому, що на карті ми розглядаємо перспективи розвитку всіх галузей: сільського господарства, освіти, медицини, пожежогасіння, — говорить голова ради, начальник управління містобудування та архітектури Олександр Панков. — Ми слідкуємо за тим, щоб замовники не затверджували проекти територій без передбачених інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

Головний архітектор області говорить, що, у зв’язку з пришвидшенням темпів розроблення містобудівної документації, відтепер рада переходить в режим щотижневих зустрічей. Засідання дорадчого органу відкриті, тому громадськість запрошується до обговорення запропонованих проектів.