Адвокат захистила інтереси малозабезпеченої громадянки, якій відмовили у призначенні пенсії

До полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулася малозабезпечена жінка пенсійного віку, для надання їй правової допомоги, а саме: складення процесуальних документів та представництва інтересів в суді стосовно визнання дій Полтавського об’єднаного управління Пенсійного фонду України протиправними у зв’язку з неприйняттям довідки про період навчання в технікумі та неврахуванням до стажу роботи періоду навчання.

Другим полтавським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокату Божко Тетяні Борисівні видано доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адвокат ознайомилася з наявними у клієнтки матеріалами, надала їй юридичну консультацію та узгодила правову позицію. У ході виконання доручення адвокатом з’ясовано, що клієнтка досягла пенсійного віку, звернулася до Полтавського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області із заявою про призначення пенсії за віком. У зв’язку з втратою диплому та трудової книжки змушена була відповідними довідками підтверджувати наявний трудовий стаж. На запит Пенсійного фонду з місця навчання надійшла довідка у якій підтверджувалося, що заявниця навчалася у їхньому навчальному закладі, була зарахована до студентів очного відділення навчання та отримала диплом про освіту. Дана інформація зазначена відповідно до даних особової справи. Полтавським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України було відмовлено у врахуванні до стажу роботи заявниці, який дає право на пенсію, періоду навчання, оскільки довідка з навчального закладу видана не на підставі даних первинних документів. На час надання відмови Пенсійний фонд керувався положеннями Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Постановою правління Пенсійного фонду України № 22-1 від 25.11.2005 року, якою затверджено Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки.

На підставі зібраної та проаналізованої інформації, з урахуванням положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пунктів 2.1, 3, 8 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Кодексу адміністративного судочинства України, Конституції України, було складено та подано до суду позовну заяву про захист порушених прав. Ухвалою суду було відкрито провадження та призначено дану справу до розгляду. Інтереси клієнтки-позивача під час судового розгляду справи представляла адвокат системи БПД. Представником позивача суду було доведено, що дійсно дії Полтавського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області щодо відмови заявниці у призначенні пенсії є неправомірними.

Рішенням Київського районного суду м. Полтави вимоги заявниці задоволено, визнано дії Полтавського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області щодо відмови заявниці у призначенні пенсії неправомірними та зобов’язано Полтавське об’єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області при призначенні заявниці пенсії врахувати до стажу роботи період навчання.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду України рішення Київського районного суду м. Полтави залишено без змін.