20 гектарів площі горіло в Чорнобильській зоні

20 гектарів горіло в Чорнобильській зоні

Рятувальникам вдалося загасити пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

“Завдяки комплексному застосуванню наземних і повітряних сил 1 липня о 13:25 пожежу ліквідовано”, – йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, 29 червня в зоні відчуження виникла пожежа під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці, загорілися залишки деревини та лісової підстилки. Пожежа розповсюдилася на площу близько 20 га.