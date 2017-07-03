170 студентів Полтавської державної аграрної академії стали дипломованими спеціалістами (ФОТО)

30 червня у Полтавській державній аграрній академії відбулися урочистості з нагоди випуску студентів факультету економіки та менеджменту. 170 випускників стали дипломованими спеціалістами та 30 з них отримали дипломи з відзнакою. Про це повідомили в Полтавській міськраді.

Із знаковою подією випускників та їхніх батьків привітали міський голова Олександр Мамай, ректор академії, професор Валентина Аранчій та, звичайно, декан факультету, кандидат економічних наук, доцент Олександр Галич.

– Аграрна галузь – одна з тих, яка створює економічні складові нашої держави, – зазначив Олександр Мамай. – У нас найродючіша земля, тому я переконаний, що випускники аграрної академії будуть збагачувати нашу державу, підтримуючи та розвичаючи аграрний сектор. Вітаю усі випускників і щиро бажаю здійснення усіх планів, реалізаії задумів, нехай молодим людям буде усе під силу!

Загалом цьогоріч заклад випустив близько двох тисяч спеціалістів. За їхнє майбутнє працевлаштування ректор академії Валентина Аранчій не хвилюється, оскільки впевнена тут вони здобули не тільки теоретичні, але й практичні навички. А це один із головних критеріїв, які потрібні на виробництві.

-У нас сьогодні жнива, жнива на випуск найрозумніших, найкмітливіших, найкреативніших, найкращих спеціалісті магістрів в аграрній сфері, – зазначила Валентина Аранчій. – Два дні тривають випуски це – агрономи, екологи, інженеро-механіки, економісти. Ця молодь — наше майбутнє, майбутнє нашої аграрної сфери.

Довідково:

Полтавська державна аграрна академія (ПДАА) – це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, осередок науки, освіти і культури на Полтавщині, що має давню історію й перевірені часом педагогічні традиції. Уже понад століття навчальний заклад готує висококваліфікованих спеціалістів для всіх галузей сільського господарства та економіки нашої держави, творчих й інтелігентних людей, науковців, визнаних в Україні й за кордоном, які зробили гідний внесок у розвиток аграрного виробництва, освіти та науки, формування суспільної й політичної думки.

У складі академії функціонує 6 інститутів, 7 факультетів, 7 технікумів і коледжів, центр довузівської підготовки.