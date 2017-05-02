Внаслідок обстрілів бойовиків двоє жителів Мар’їнки поранені
Внаслідок обстрілів бойовиків двоє жителів Мар’їнки поранені
Внаслідок обстрілів бойовиків приватного сектора Мар’їнки отримали поранення двоє місцевих жителів.
Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.
“Бойовики масовано обстрілюють приватний сектор Мар’їнки, де продовжують жити мирні мешканці. В результаті обстрілу, в районі вул. Поліграфічної, отримали поранення двоє місцевих жителів, 1952 р.н. і 1973 р.н.”, — повідомив Аброськін.
Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється.
До слова, раніше у власному подвір’ї по вулиці Поліграфічній в Мар’їнці місцевий житель отримав осколкове поранення обличчя та струс мозку.