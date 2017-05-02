Внаслідок обстрілів бойовиків двоє жителів Мар’їнки поранені

Внаслідок обстрілів бойовиків приватного сектора Мар’їнки отримали поранення двоє місцевих жителів.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

“Бойовики масовано обстрілюють приватний сектор Мар’їнки, де продовжують жити мирні мешканці. В результаті обстрілу, в районі вул. Поліграфічної, отримали поранення двоє місцевих жителів, 1952 р.н. і 1973 р.н.”, — повідомив Аброськін.

Він додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

До слова, раніше у власному подвір’ї по вулиці Поліграфічній в Мар’їнці місцевий житель отримав осколкове поранення обличчя та струс мозку.