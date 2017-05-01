У Полтаві завершився дводенний фестиваль ленд-арту

29-30 квітня у Полтаві проходив дводенний Land Art Festival. Свято нового для полтавців жанру мистецтва організували P.Art.Ter (Кадетаріум) та ТРЦ «Київ» на базі Арт Платформи 11.

Полтавці знайомилися з об’єктами ленд-арту, які є недоторканими людиною фрагментами природного середовища. Цей жанр тісно пов’язаний з імпресіонізмом. Тому у роботах учасників на першому плані стояли емоції та почуття авторів, а потім уже матеріали для їхнього вираження.

Спонсором фестивалю став ТРЦ «Київ».

Виставкову залу Арт Платформи 11 поділили на кілька частин. У першій — «підготовчій» — відвідувачі купували незвичайні вироби хендмейду, книжки про видатних маловідомих полтавців та офіційну символіку фестивалю.

Наступна частина зали поступово знайомила відвідувачів із ленд-артом через фотографії, далі йшли складні інсталяції. Своєрідний музей думок авторів не мав звичного для мистецьких виставок аркушу-довідки з поясненням робіт.

— Такий хід спеціально застосовується для розворушення фантазії відвідувача. Він має скласти власну думку про те, що бачить. Зрозуміти, що інсталяція уособлює саме для нього. Тож описи робіт зовсім не потрібні та навіть небажані, — поділився власним розумінням поціновувач ленд арту Тарас.

Сучасне мистецтво, і зокрема ленд-арт переплітається з психологією. Інсталяція «Об’єкт А та об’єкт G» привернула увагу глядачів невідомими абстрактними об’єктами. Глядачі мали вирішити для себе, що вони таке.

— Об’єкти, яких нема у списку бачених раніше, ми сприймаємо такими, що несуть загрозу. Вони викликають страх. І поки ми шукаємо пояснення тому, що бачимо, шляхом асоціацій, страх перед невідомим об’єктом непокоїть нас. Підключивши фантазію та уяву, мозок нарешті підставляє уявно знайомий нам об’єкт. А ми відчуваємо задоволення та безпеку, — пояснила авторка інсталяції Зіна Близнюк.

Такі інсталяції як «Кубло» Роксолани Дудки та «Озеро» Вартана Маркар’яна мали більш пацифістичне пояснення. Авторка першого запропонувала глядачам провести невеликий самоаналіз — вирішити, що таке «кубло» саме для них: чи це негативні асоціації із «проблемною» частиною населення, які займаються злочинністю, або ж позитивні враження, які нагадують місце, де на тебе чекають, де тепло та комфортно.

Вартан Маркар’ян своїм «Озером» лише натякнув відвідувачам, що вода дала усьому початок.

— Гість Land Art фесту може розуміти або не розуміти побачене. Подобається це людям, чи ні, але ми не залишили нікого байдужим, — стверджує арт-директор ТРЦ «Київ» та Арт Платформи 11 Валерія Петько.

Другий день фесту пройшов у лекціях та дискусіях від київських митців. Полтавці дізналися про медіа-мистецтво в урбаністичному просторі на прикладі нашого міста. Склали навіть лист з будівель для можливого проектування зображень. Закінчився фестиваль музичним перформансом від гурту «Онероїд».

— Фест пройшов на ура. Ми тішимося, що полтавці дійсно цікавляться сучасним мистецтвом та прагнуть дізнатися більше. Це дає нам натхнення на організацію подальших заходів у місті, — підбив підсумки співорганізатор фесту Андрій Волошин.

Юлія Гончаренко, Роман Повзик