У Полтаві втретє відбувся екологічний фестиваль “Чистоfest САДИ”

У рамках Всеукраїнської акції прибирання України та фестивалю “Чистоfest САДИ” поблизу Полтавського музичного училища містяни оглянули ярмарок майстрів, покуштували екологічно здорової їжі, займалися йогою, медитацією, заряджали свої гаджети від сонячних панелей та багато іншого.

Для полтавської малечі створили дитячу локацію, спортивні та настільні ігри. Відвідувачам показували, як використовувати відновлювальні джерела енергії та правильно поводитися з відходами в місті.

Вечірню частину заповнили виступи полтавських музичних гуртів різного стилю: від класичних пісень до електронних обробок ірландського альтернативного рок-н-ролу.

“Всеукраїнський екологічний фестиваль чистоти об’єднав цілу країну, оскільки вже протягом семи років у суботу проводяться великі прибирання. Громаду ознайомлюють із різними екологічними цікавинками, та залучають до екологічної активності”, – прокоментувала “Громадському . Полтава” менеджер зі зв’язків з громадськістю ГО “ЕкоЛтава” Маргарита Мостова.