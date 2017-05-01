У Полтаві пройде “День матері і дитини”

У Полтаві пройде виставка “День матері і дитини”

18 червня о 10:00 у Міському будинку культури відбудеться виставка “День матері і дитини”.

Виставка “День мами і дитини” призначена для жінок, вагітних жінок і батьків з малими дітьми від 0 до 9 років, щодо розвитку та навчання маленької дитини.

Така унікальна подія ще не проводилося в Полтаві, і призначена для всіх тих, хто опікується виношуванням, народженням та вихованням малюків.

В окремому приміщенні вже з 10.00 відбуватиметься конференція для майбутніх мам і батьків, де запрошені спікери поділяться інформацією щодо періоду вагітності, народження і виховання малюка, покажуть корисні майстер-класи для мам і батьків.

Хто зареєструється завчасно – вхід на конференцію – безкоштовний.

Будуть конкурси і розіграш різноманітних призів – потрібних речей.

Вхід на виставку – безкоштовний.