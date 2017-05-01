У Полтаві почастішали випадки насильства у сім’ї

Останнім часом почастішали випадки вчинення полтавцями насильства у сім’ї

Про це інформує Патрульна поліція Полтави та нагадує:

Згідно з чинним законодавством, за умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, порушник притягуються до адміністративної відповідальності, у вигляді громадських робіт або адміністративного арешту на строк до п’ятнадцяти діб.