У Миргороді продемонстрували європейським журналістам вищий пілотаж

Бригаду тактичної авіації Повітряного командування “Центр” відвідали представники видання Європейської асоціації студентів аерокосмічних ВУЗів “EUROAVIA NEWS”, повідомляє прес-служба повітряного командування “Центр”.

До Миргорода з’їхалось близько 30 представників видання “EUROAVIA NEWS” аби побачити володіння українськими військовими льотчиками бойовими літаками-винищувачами Су-27.

Під час візиту до авіабригади гості відвідали кімнату Бойової слави військової частини та аеродром, де військові льотчики підіймали в повітря бойові літаки-винищувачі.

— Ми дуже вражені роботою українських льотчиків. Військовий льотчик Олександр Оксанченко просто неперевершений пілотажник, а фігури вищого пілотажу у його виконанні — це справжнє диво. Минулого літа багато моїх колег спеціально приїздили на авіаційні покази аби побачити його виступи у повітрі. Ми раді, що змогли разом з колегами особисто познайомитись з українським «асом» повітряного простору та відчути гостинність української землі, — поділився враженнями один із європейських журналістів.