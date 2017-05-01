Технічний директор Google розписав майбутнє світу до 2099 року

Технічний директор Google розписав майбутнє світу: прогноз до 2099 року

Технічний директор Google і відомий технологічний футуролог Рей Курцвейл виступив на початку цього року з черговою порцією пророкувань.

Будучи одним з головних дослідників сучасних досягнень в галузі штучного інтелекту, Курцвейл публікує свої прогнози з 1990-х років, і вже багато з них стали академічними, пише Inventure.

Але, якщо ще п’ять років тому він частіше оперував тривалими періодами (2030-ті, 2040-ті роки), то останнім часом в припущеннях вченого з’явилася хронологічна стрункість. Можливо, на точність вплинула його робота в найбільшій інтернет-компанії, де футуролог опинився на передовій багатьох інноваційних розробок.

Курцвейл ніби запрошує взяти участь в інтелектуальній грі і зібрати пазл – картину майбутнього з його старих і нових пророкувань. Якщо зібрати всі прогнози, зроблені за 20 років в книгах, блогах, інтерв’ю та лекціях, можна помітити, що майбутнє з 2019 по 2099 вчений розписав буквально по роках.

2019 – Дроти та кабелі для персональних і периферійних пристроїв з будь-якої сфери відійдуть у минуле.

2020 – Персональні комп’ютери досягнуть такої обчислювальної потужності, яка дорівнюватиме з людському мозку.

2021 – Бездротовий доступ до Інтернету покриє 85% поверхні Землі.

2022 – У США і Европі прийматимуть закони, що регулюють відносини людей і роботів. Діяльність роботів, їх права, обов’язки та инші обмеження будуть формалізовані.

2024 – Елементи комп’ютерного інтелекту стануть обов’язковими в автомобілях. Людям заборонять сідати за кермо автомобіля, не обладнаного комп’ютерними помічниками.

2025 – Виникнення масового ринку гаджетів-імплантантів.

2026 – Завдяки науковому прогресу, за одиницю часу ми подовжуватимемо своє життя на більше часу, ніж минуло

2027 – Персональний робот, здатний на повністю автономні складні дії, стане такою ж звичною річчю, як холодильник або кавоварка

2028 – Сонячна енергія стане настільки дешевою і розповсюдженою, що задовольнятиме всі сумарні енергетичні потреби людства.

2029 – Комп’ютер зможе пройти тест Тьюринга, доводячи наявність у нього розуму в людському розумінні цього слова. Це буде досягнуто завдяки комп’ютерній симуляції людського мозку.

2030 – Розквіт нанотехнологій у промисловості призведе до значного здешевлення виробництва всіх продуктів.

2031 – 3D-принтери для друку людських органів будуть використовуватися в лікарнях усіх рівнів.

2032 – Нанороботів почнуть використовувати в медичних цілях. Вони зможуть доставляти поживні речовини до клітин людини і видаляти відходи. Вони також проведуть детальне сканування людського мозку, що дозволить зрозуміти деталі його роботи

2033 – Самокеровані автомобілі заповнять дороги.

2034 – Перше побачення людини зі штучним інтелектом. Фільм «Вона» у вдосконаленому вигляді: віртуальну кохану можна обладнати «тілом», проектуючи зображення на сітківку ока, – наприклад, за допомогою контактних лінз або окулярів віртуальної реальності.

2035 – Космічна техніка стає досить розвиненою, що б забезпечити постійний захист Землі від загрози зіткнення з астероїдами.

2036 – Використовуючи підхід до біології, як до програмування, людству вперше вдасться запрограмувати клітини для лікування хвороб, а використання 3D-принтерів дозволить вирощувати нові тканини й органи.

2037 – Гігантський прорив у розумінні таємниці людського мозку. Будуть визначені сотні різних субрегіонів зі спеціалізованими функціями. Деякі з алгоритмів, які кодують розвиток цих регіонів, будуть розшифровані і включені в нейронні мережі комп’ютерів.

2038 – Виникнення роботизованих людей, продуктів трансгуманістічних технологій. Вони будуть обладнані додатковим інтелектом (наприклад, орієнтованим на конкретну вузьку сферу знань, повністю охопити яку людський мозок не здатний) і різноманітними опціями-імплантантами – від очей-камер до додаткових рук-протезів.

2039 – наномашини імплантуватимуть прямо в мозок і здійснюватимуть довільне введення і виведення сигналів з клітин мозку. Це призведе до віртуальної реальності «повного занурення», яка не зажадає ніякого додаткового обладнання.

2040 – Пошукові системи стануть основою для гаджетів, які імплантуватимуться в людський організм. Пошук буде здійснюватися не тільки за допомогою мови, а й за допомогою думок, а результати пошукових запитів будуть виводитися на екран тих же лінз або окулярів.

2041 – Гранична пропускна здатність інтернету стане в 500 млн разів більшою, ніж сьогодні.

2042 – Перша потенційна реалізація безсмертя – завдяки армії нанороботів, яка буде доповнювати імунну систему і «вичищати» хвороби.

2043 – Людське тіло зможе приймати будь-яку форму, завдяки великій кількості нанороботів. Внутрішні органи будуть замінювати кібернетичними пристроями набагато кращої якості.

2044 – Синтетичний інтелект стане в мільярди разів розумнішим, ніж біологічний.

2045 – Наступ технологічної сингулярності. Земля перетвориться на один гігантський комп’ютер.

2099 – Процес технологічної сингулярності поширюється на весь Всесвіт.

Що ж, у такі прогнози часом важко повірити. Однак, якщо взяти до уваги величезні темпи розвитку суспільства, стає зрозуміло, що в недалекому майбутньому і таке можливо. Поки нам залишається тільки спостерігати.