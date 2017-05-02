Що змінилося для українців з 1 травня: соцстандарти і субсидії

З 1 травня в Україні оновилася система субсидій, зокрема, щодо підвищення соц стандартів.

З 1 травня 2017 року в Україні зростає прожитковий мінімум і збільшується мінімальний розмір пенсій.

З травня прожитковий мінімум становитиме 1624 грн.

Для працездатних осіб — 1684 грн, для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія) — 1312 грн — на 65 грн більше.

Ці зміни стосуються восьми млн пенсіонерів і розмір підвищення у кожного індивідуальний, зазначили у Пенсійному фонді.

Збільшені наступні види виплат:

мінімальні розміри пенсій та доплата за понаднормовий стаж;

мінімальні пенсійні виплати;

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни;

підвищення ветеранам війни та членам їх сімей;

підвищення жертвам нацистських переслідувань;

пенсії за особливі заслуги перед Україною;

надбавка донорам.

Таблиця — Урядовий кур’єр

Знизяться соцнормативи на тепло, газ і електрику

З 1 травня соцнормативи користування житлово-комунальними послугами переглянуті Кабміном.

Зокрема, це соціальні нормативи щодо використання:

теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку: з 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;

електричної енергії для індивідуального опалення: з 65 кВт·г до 51 кВт·г на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період;

природного газу для індивідуального опалення: з 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

Також, переглянуть коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення у багатоповерхових будинках.

Соціальну норму встановлюють громадянам, які відповідно до законодавства мають субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.

Оновлена система субсидій

З 1 травня в Україні діятиме оновлена програма житлових субсидій. Субсидії на наступний рік перепризначать. Також розрахують її розміри на літній період, а з жовтня — на новий опалювальний сезон.

Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно буде лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для решти субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення.

Соціальна норма для непрацездатних збільшується. Це торкнеться пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не працюють з об’єктивних причин. Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги, збільшується з 49 кв. м. до 75 кв. м.

З травня зможуть оформити субсидії ті, хто проживає у дачному будинку.

Зміни відбудуться і в опалювальний сезон. Раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня. Вона перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону. У 2017-2018 роках для користувачів централізованого опалення прив’язка до таких рішень залишається. Для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховується з 15 жовтня до 15 квітня.

Інфографіка — Teplo.gov.ua

Також 1 травня набув чинності рішення уряду щодо монетизації частини зекономлених субсидій.

Передбачається грошова виплата енергоощадним родинам — еквівалент вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу.

Субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів необхідно буде з 1 липня до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність.

Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.

Відкриття рахунку в банку, як і вибір самої уповноваженої банківської установи, через які проводяться виплати соціальних допомог та пенсій, або у відділеннях “Укрпошти” має здійснюватися субсидіантом самостійно. На момент подачі заяви рахунок в банку повинен бути уже відкритим.