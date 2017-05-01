Протягом доби на Полтавщині горіли лісові масиви в двох місцях

За добу на території області виникло 2 пожежі природного характеру:

Так, учора поблизу м. Горішні Плавні, в лісовому масиві Кременчуцького лісництва ДП «Кременчуцький лісгосп», сталася пожежа. Вогнем знищено лісову підстилку на площі 0,05 га. Збитки та причина пожежі – встановлюються. Пожежа ліквідована.

Крім того, за даними рятувальників, поблизу с. Верхоли Полтавського району, в лісовому масиві Чалівського лісництва ДП «Полтавський лісгосп», сталася пожежа. Вогнем знищено лісову підстилку на площі 0,05 га. Збитки та причина пожежі – встановлюються. Пожежа ліквідована.