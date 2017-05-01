Полтавців запрошують на персональну виставку відомого художника

Полтавців запрошують на персональну виставку відомого полтавського художника

Виставка творів Юрія Самойенка відкриється 6 травня о 15:00 є у Духовно-культурному центру ім. Паїсія Величковського (Свято-Успенський кафедральний собор Полтави).

Юрій Самойленко – голова правління Полтавської обласної організації Національної спілки художників України, заслужений діяч мистецтв України.

У 1971 році закінчив Курський державний педагогічний інститут. Здобув кваліфікацію –учитель малювання, креслення та праці.

Працював учителем креслення, малювання (Курська область). З 1973 по 1995 роки – художником виробничо-рекламного комбінату та художником художньо-виробничого комбінату у Полтаві.

На кафедрі образотворчого мистецтва у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка працює з 2005 року спочатку старшим викладачем, а з 2010 року – по теперішній час – доцентом.

Вчене звання доцента присвоєне у 2013 році.

Кавалер Ордену Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го ступеня (2006) та Ордену Святого Архістратига Михаїла (2011).

Лауреат премії імені Миколи Ярошенка (2010).

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України (1998), Почесною грамотою Полтавської облдержадміністрації (2000), Грамотою Верховної Ради України (2005), Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради (2006).