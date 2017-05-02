Полтавці масово відправилися в ліси відпочити та посмажити м’яса

Полтавці масово відправилися в лісопосадки відпочити та посмажити м’яса

На території Полтавщини спостерігається тепла погода.

Багато громадян в період травневих свят відвідують лісові масиви, щоб відпочити, подихати свіжим повітрям та посмажити м’яса. Розводячи багаття, люди не завжди дотримуються елементарних правил пожежної безпеки, що у свою чергу може призвести до лісової пожежі, наслідки якої важко передбачити.

1 травня аби запобігти виникненню пожеж у лісах, адже як свідчить статистика 98 відсотків пожеж у екосистемах виникає саме через людський фактор, рятувальники разом з працівниками лісового господарства провели профілактичний рейд у лісових масивах Решетилівського району.

Під час рейдів фахівці Служби порятунку проводили роз’яснювальну роботу як з дорослими, так і дітьми, нагадували людям про небезпеку розведення відкритого вогню та вручали тематичні пам’ятки з правилами безпечної поведінки у лісі.

«Щоб не допустити лісової пожежі треба перш за все вибрати безпечне місце для розведення багаття та ретельно обкопати його. Не слід кидати непогашені недопалки цигарок, а розводити вогнища дозволяється лише в безвітряну погоду під постійним наглядом. Збираючись додому, не забувайте ретельно залити вогонь водою або закидати його піском!», – наголошували вогнеборці.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує, що у разі виникнення пожежі необхідно зателефонувати за номером 101. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів гасити пожежу можна тільки низову збиваючи полум’я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою чи засипаючи ґрунтом. До полум’я заввишки 1,5 – 2 метри наближатися ні у якому разі не можна! Відійдіть на безпечну відстань і чекайте на рятувальників чи працівників лісового господарства.

ГУ ДСНС України у Полтавській області